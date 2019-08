© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Pellegrini dalla Juventus al Cagliari, operazione in dirittura d'arrivo. Nel pomeriggio di domani, il club di patron Giulini presenterà il terzino classe '99 che lascia la società campione d'Italia in prestito secco. Per chiudere l'accordo, la società sarda ha garantito quasi tutto l'ingaggio che il calciatore percepiva a Torino.