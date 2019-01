TMW - Cagliari, fatta per Birsa: 2 milioni al Chievo

© foto di Federico Gaetano

Il Cagliari ha chiuso per Valter Birsa, trequartista sloveno del Chievo nonché pallino di Rolando Maran. È stato proprio il tecnico a chiederlo come rimpiazzo per il lungodegente Lucas Castro: agli scaligeri vanno due milioni di euro (Qui l'anticipazione di TuttoMercatoWeb - Leggi la news, CLICCA QUI! ) .