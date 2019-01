TMW - Cagliari, forte interesse per Lazaar

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Achraf Lazaar potrebbe tornare in Italia in questa finestra di mercato. Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il terzino ex Palermo e Benevento, fuori dai piani del Newcastle di Rafa Benitez, sarebbe un obiettivo del Cagliari.