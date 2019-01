TMW - Cagliari-Frosinone, il punto sul possibile scambio Sau-Ciano

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Idea di mercato sull'asse Frosinone-Cagliari. Con l'eco dell'estate, perché già ad agosto le due società avevano parlato di un affare che è tornato d'attualità nelle ultime ore. Uno scambio di attaccanti: Marco Sau dalla Sardegna alla Ciociaria, Camillo Ciano a fare il percorso inverso. Le due società stanno discutendo di questa possibilità: presto per parlare di trattativa, ma l'affare può accendersi da un momento all'altro. Perché il futuro di Sau a Cagliari è tutto da scrivere: Pattolino è in scadenza di contratto e per ora la società rossoblù non si è ancora mossa, nessuna offerta, nessun nuovo contratto sul tavolo. Il Frosinone, invece, dopo averlo corteggiato in estate, potrebbe offrirgli garanzie sul futuro, un contratto più lungo di quello che il Cagliari, di fatto, non gli offre. E poi c'è Ciano: vecchio pallino di Carli, ds rossoblù, che appunto l'aveva cercato con la bella stagione. Un doppio gradimento che torna d'attualità, un'idea di mercato che potrebbe diventare concreta nei prossimi giorni.