TMW - Cagliari, Giulini: "Caso Nandez? Cigarini e Cacciatore esempi"

Fonte: dal nostro inviato, Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato del caso Nahitan Nandez. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Ho parlato di Cigarini e Cacciatore, due esempi quest'anno. Sono due calciatori che hanno aspettato il rinnovo fino a giugno scorso. Non sapevano se sarebbero rimasti a Cagliari perché non avevamo preso una decisione su di loro e hanno rifiutato tantissime offerte arrivate da febbraio a giugno per restare a lottare per questa maglia. Sono tra i migliori in campo da dieci partite a questa parte e questo è lo spirito che devono avere i giocatori del Cagliari".