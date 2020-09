tmw Cagliari, Godin arrivato a Villa Stuart per le visite mediche coi rossoblù

vedi letture

Diego Godin oggi sarà un giocatore del Cagliari: la formazione sarda, ieri alla prima in campionato e reduce dal pari per 1-1 contro il Sassuolo, ha definito l'arrivo dell'uruguaiano dall'Inter. Il difensore uruguaiano è arrivato ora a Villa Stuart per fare le visite col suo nuovo club: superati i test medici tornerà a Milano per raccogliere gli ultimi effetti personali, per poi partire in direzione Cagliari, dove lo attende il suo nuovo club.