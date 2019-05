Fonte: ha collaborato Alessio Del Lungo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Novità da Cagliari, raccolte da Tuttomercatoweb.com: il club sardo avrebbe intenzione di blindare a breve Alessio Cragno. Perché dei due grandi gioielli della rosa di Rolando Maran, Tommaso Giulini vorrebbe farne partire uno solo e nel caso si tratterebbe di Nicolò Barella. Dovrebbe e potrebbe invece restare il talentuoso portiere toscano: sarebbero già in corso le trattative per rinnovare con adeguamento sostanzioso il contratto ora in scadenza nel giugno del 2022. Un summit in settimana per blindare Cragno che, a meno poi di una successiva offerta shock, sarà il faro del Cagliari per la prossima stagione.