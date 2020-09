tmw Cagliari, il Leeds ci prova per Nahitan Nandez

Sirene dall’Inghilterra per Nahitan Nandez. Ci prova il Leeds in queste ore di mercato a strappare il centrocampista al Cagliari. Contatti in corso, Nandez è un’idea del Loco Bielsa e in questi giorni sono attesi sviluppi. L’Inghilterra chiama Nandez, il Leeds guarda a Cagliari...