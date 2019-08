TMW - Cagliari, il pressing di Maran su Simeone può fare la differenza

© foto di Giacomo Morini

Giovanni Simeone deve ancora prendere la sua decisione definitiva su quello che sarà il suo futuro ma per il momento sembra che il Cagliari sia avanti nelle sue preferenze rispetto alla Sampdoria. Nelle prossime ore tutto sarà più chiaro ma intanto emergono dei dettagli in più su come i sardi sono riusciti a sorpassare i blucerchiati.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com è stato decisivo il pressing di Rolando Maran, che ha orientato il giocatore verso i rossoblù. Il fatto che il tecnico sia andato direttamente in pressing sull'argentino può fare la differenza, mentre le due società hanno praticamente raggiunto l'accordo sulla base del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 16 milioni di euro.