TMW - Cagliari, in 10 giorni summit per Joao Pedro: le ultime sul rinnovo

Una trattativa, quella fra Joel Campbell ed il Frosinone, nata e conclusa in pochissimo tempo. Il club ciociaro cercava un colpo di livello europeo e ha trovato nel talento dell'Arsenal il nome giusto. Il suo agente Joaquim Batica, presente al WyScout Forum di Amsterdam, ha scelto...

ESCLUSIVA TMW - Ag. Campbell: "Frosinone scelta giusta. Per lui anno insolito"

Roma-Under, fra l'attesa del gol e un rinnovo ancora in ballo

Roma, per il nuovo stadio Pallotta pronto a investire 90mln

Parma, non solo Laurini. A Firenze occhi anche su Thereau

WyScout, Roma in pressing su Herrera: affare per l'estate

Fiorentina, Inter pronta a investire 70 milioni di euro per Chiesa

Le verità di Fassone: "Non ho capito chi era Mr Li. E di chi fossero i soldi"

Ag. Fabian Ruiz: "E' una rarità per la Serie A. Grazie Ancelotti"

Milan, oggi Scaroni e i legali del club a Nyon: attesa per le sanzioni UEFA

Inter, ecco il piano per arrivare a Kabak: caccia a un club partner

Cagliari, in 10 giorni summit per Joao Pedro: le ultime sul rinnovo

Ag. Campbell: "Frosinone scelta giusta. Per lui anno insolito"

Milan, Scaroni: "Spero in decisione rapida. Singer? Presenza importante"

T. Motta: "Allenerò il PSG. L'Inter può essere la sorpresa in Champions"

Albertini: "Milan, Ibra lo vorrei sempre. Io in campo? Sono ko"

Juventus, obiettivo Balerdi: i tempi non sono brevi e occhio al Barça

Un incontro per continuare insieme. Joao Pedro e il Cagliari potrebbero prolungare il loro rapporto fino al 2022. Appuntamento tra le parti previsto per lunedì o martedì prossimo, dal summit emergerà la volontà del Cagliari di rinnovare e probabilmente si andrà verso il prolungamento del contratto. Con soddisfazione di entrambe le parti. Joao Pedro-Cagliari, prove di futuro ancora insieme...

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy