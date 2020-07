tmw Cagliari, Joao Pedro: "Bella prova di carattere, avanti così fino alla fine"

Dopo il pareggio conquistato contro il Sassuolo, l'attaccante del Cagliari Joao Pedro è intervenuto ai microfoni di TMW: "Era da un po' che non segnavo, da un po' che la squadra non segnava ma è stata una prova di carattere".

Hai patito il lockdown?

"Noi vogliamo segnare sempre e fare risultato ma capita. E' un periodo troppo strano per tutti, l'importante è che siamo salvi".

Cosa intravedi nel futuro del Cagliari?

"Dobbiamo far vedere quello abbiamo fatto vedere oggi: il carattere, la voglia di vincere sempre, nonostante la situazione sia non finita, non abbiamo tante ambizioni ma vogliamo arrivare fino alla fine".

Sarà possibile rivedere il Cagliari di inizio stagione?

"Non è semplice, è un periodo troppo strano. Si gioca troppo, fa caldo, c'è tanta voglia secondo me. Sulla stagione purtroppo, venivamo da un periodo negativo due mesi, tre mesi fermi, Stiamo cercando di riprendere un po' di calcio con qualità e quantità, c'è voglia però non è facile".

Una dedica per questo gol?

"Ai figli sempre".