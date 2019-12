Fonte: Francesco Aresu

Joao Pedro, attaccante del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo la doppietta che ha permesso alla squadra di Maran di vincere in rimonta per 4-3: "E' bello segnare e vincere una partita così davanti al nostro pubblico. Sul 2-1 sembrava che la partita si fosse riaperta, poi il terzo gol della Samp ci ha fatto perdere campo. Ma non abbiamo mollato ed è bello vincere in questo modo, tra l'altro contro una squadra in ripresa".

Il gol di Cerri?

"Se lo merita perché ha avuto un periodo di buio. E' un ragazzo splendido e gli abbiamo dimostrato tutti quanto gli vogliamo bene".

Ora anche lei è un bomber.

"Ho imparato dagli errori a fare l'attaccante. Sono contento perché l'anno scorso non era andato bene, ma il calcio è bello perché ti dà opportunità nuove a ogni partita. Sto dando tutto me stesso".