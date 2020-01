TMW - Cagliari, Joao Pedro: "Non era scontato continuare a fare risultati"

Fonte: Dall'inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore di una doppietta oggi a Brescia, l'attaccante del Cagliari Joao Pedro ha parlato in zona mista dopo il 2-2 finale. Questo quanto raccolto da TMW: "Era normale affrontare un periodo buio, abbiamo subito quattro sconfitte contro tre big se escludiamo il ko con l'Udinese. Si è creato un clima che non ci stava, con critiche esagerate, ma la squadra è stata brava e oggi ha fatto la partita che andava fatta. Dobbiamo ripartire, siamo sempre compatti e uniti. Possiamo fare qualcosa di importante, non sarà facile, ma ci proveremo. Dopo tanti ottimi risultati sembrava scontato andare avanti allo stesso modo, ma non è così".

Joao Pedro mai così bene a livello realizzativo?

"Penso alla squadra, a quello che stiamo facendo tutti insieme. Non possiamo sbagliare niente in questo campionato, succede a tutti di fare un errore, ma non possiamo permetterci la leggerezza in certe situazioni. Cerchiamo di aiutarci e sostenerci a vicenda, dal più vecchio al più giovane. Abbiamo voglia di fare bene così come la consapevolezza di poterci riuscire".