Fonte: Francesco Aresu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Joao Pedro, attaccante del Cagliari, nella zona mista dopo la vittoria di questa sera contro il Bologna: "La squadra è stata costretta a cambiare perché abbiamo perso in avanti un giocatore importante (Pavoletti per infortunio ad inizio stagione, ndr) e io ho cercato di adattarmi al massimo, di fare del mio meglio per quello che sapevo sarebbe stato un anno importante per me, per la squadra e la società"