Parlando a margine del premio Astori, il bomber del Cagliari Joao Pedro parla così dell'inizio di campionato difficoltoso dei sardi in Serie A: "Abbiamo affrontato tre squadre molto difficili che metteranno in difficoltà tutte, dobbiamo pensare dal Torino in poi e dobbiamo assolutamente fare i primi punti", dice il brasiliano a TMW.

Tante voci di mercato, ma sei rimasto: ci dobbiamo aspettare una firma a vita col Cagliari?

"Se mi volete sopportare un altro po', io ci sono... sul mercato c'era poco da dire, ho un contratto a Cagliari e so quanto sono importante a Cagliari e quanto Cagliari conta per me, non c'è niente di strano nella mia permanenza".

C'è un nuovo Joao in campo con questo ruolo da esterno, come ti stai trovando?

"Sono contento, è un momento di transizione e di adattamento. C'è stato poco tempo per lavorare sulle richieste del nuovo mister, ma non mi dispiace per niente il nuovo ruolo, crediamo e siamo consapevoli che possiamo fare bene. Bello però tornare a segnare".

Che impatto c'è stato con Godin? E chi tra i giovani ti sta impressionando?

"Diego ci ha dato subito esperienza e carica, è un ragazzo stupendo e ci sta aiutando. Sui giovani c'è poco da dire, sono velocissimi, è dura tenere il passo e ci faranno vincere tante partite, vedrete".

E Ounas?

"Forte, veramente forte. Ha giocato poco a Napoli, non lo conoscevamo bene ma ci ha fatto una grandissima impressione".