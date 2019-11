Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

Ragnar Klavan difensore del Cagliari, ha così parlato a fine partita dal Gewiss Stadium, dove la squadra sarda si è imposta in casa dell'Atalanta: "Adesso ci sentiamo molto bene, la partita oggi è stata molto pesante ma è finita 2-0 e con tre punti per noi, e questo è l'importante. Tutta la squadra gioca unita, compatta, aiutano tutti. Adesso l'importante sarà la partita di domenica contro la Fiorentina, è troppo presto per la classifica. Quando pensi che ogni partita è importante, allora così è possibile vincere".

Più difficile marcare Mané di Muriel? "Sì (sorride, ndr)".