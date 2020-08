tmw Cagliari lavora al dopo Pellegrini. Czyborra dell'Atalanta primo colpo per Di Francesco?

Un nuovo esterno sinistro per Eusebio Di Francesco. Il Cagliari vuole regalare il primo innesto al nuovo allenatore e il nome sembra essere quello di Lennart Czyborra dell'Atalanta. Il classe '99 è arrivato alla Dea per far apprendistato dietro a Robin Gosens ma l'ex Heracles è già pronto per un ruolo da protagonista. Che con Gasperini difficilmente potrà avere da subito e allora si è inserito il Cagliari. Operazione impostata, trattativa in corso, affare da 5 milioni. Di Francesco aspetta un talento per il dopo Pellegrini.