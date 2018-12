Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Cagliari fa sul serio per Valter Birsa. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoblù sarebbero a caccia di maggiore qualità per il loro reparto avanzato e mister Maran avrebbe messo nel mirino per il mercato di gennaio proprio il fantasista sloveno, suo pupillo fin dai tempi del Chievo.