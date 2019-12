TMW - Cagliari, Maran: "Forzati i tre cambi. Abbiamo corso molto"

Fonte: Francesco Aresu

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, in zona mista dopo la sfida contro la Lazio, è tornato sugli ultimi minuti letali per gli isolani. "Dal punto di vista energetico, mentale, fisico, dobbiamo fare gare al 200%. Oggi ci eravamo riusciti, giocare contro questa Lazio non era facile. Abbiamo corso tanto, pagando nel finale. Non sono riuscito forse ad aiutare la squadra, perché i cambi sono stati forzati. I tre ragazzi usciti avevano qualche problemino".