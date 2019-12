Fonte: Francesco Aresu

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo la rocambolesca vittoria per 4-3 contro la Sampdoria: "Ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine. Ci hanno messo tutto quello che avevano per raggiungere il risultato. L'apoteosi finale, con il gol di Cerri, credo che sia il giusto premio per questi ragazzi e per il loro atteggiamento. C'è stata sia ragione che sentimento. Oltre al grande cuore abbiamo sempre continuato a giocare".