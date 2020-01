Fonte: Dal nostro inviato Giovanni Albanese

Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato in zona mista dopo il ko per 4-0 con la Juve: "Il nostro errore difensivo ha pesato molto, fino a quel momento non avevamo corso rischi ed eravamo stati bravi a limitare la Juventus, magari potevamo fare qualcosa in più in fase di possesso ma è stato il gol subito a rompere gli equilibri, e da quel punto in poi è diventato tutto più difficile. Ora pensiamo al Milan, queste quattro reti subite ci devono far riflettere, troveremo una squadra in crescita ma siamo convinti che se mettiamo partecipazione in quello che facciamo, potremmo far bene".

Il tecnico è poi chiaro su una questione: "Un punto nelle ultime 4 gare? Direi più che altro 29 punti nelle ultime 18, bisogna fare i conti più a lungo raggio. Vogliamo chiaramente riprendere a correre, oggi qualche demerito lo abbiamo, un paio di gol li abbiamo regalati, ma grossi meriti vanno alla Juve"