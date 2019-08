TMW - Cagliari, Nainggolan: "Dominio Brescia, ma siamo una squadra forte"

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Dalla zona mista della Sardegna Arena ha parlato Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, intervenuto dopo lo 0-1 d'esordio subito in casa contro il Brescia dai sardi: "Hanno dominato la partita, possiamo dirlo, ma noi avevamo alcuni giocatori nuovi e la prima chiara palla da gol l'abbiamo avuta noi. Se Joao segnava lì parlavamo di un'altra partita. Ho vissuto questa partita normalmente: sono contento della scelta che ho fatto. Mi spiace che a Milano non sia andata come speravo ma sono scelte va bene così".

Cosa è mancato oggi? "Penso solo il gol per sbloccare la gara. Abbiamo avuto occasioni ma non abbiamo fatto gol. La loro rete ci ha tagliato le gambe, e non abbiamo più giocato come sappiamo. Noi abbiamo fatto tanti acquisti e la gente si aspetta tanto, loro avevano entusiasmo noi dopo la rete ci siamo fatti prendere dal panico".

Fuori ruolo? "Assolutamente, ho giocato anche in nazionale in mezzo al campo".

Ora arriva l'Inter: "Ho fatto un anno lì tra alti e bassi ma non ho rammarico per essere andato via, per me loro saranno filo da torcere alla Juventus per lo scudetto".

L'entusiasmo può essere un'arma a doppio taglio? "No, abbiamo una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli che possiamo fare meglio dell'anno scorso. Dobbiamo avere una reazione da squadra da subito contro l'Inter".