Fonte: Francesco Aresu

Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, ha parlato in zona mista al termine della vittoria per 4-3 contro la Sampdoria: "Non mi aspettavo di vincerla dopo il 3-1. Pensavo al massimo di pareggiarla. Ci voleva un po' di fortuna ma va cercata. Dopo 11 partite utili, vincere una partita così credo che sia una dimostrazione di maturità".