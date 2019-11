TMW - Cagliari, Nainggolan: "Siamo più consapevoli e dominiamo le gare"

Fonte: Francesco Aresu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan ha parlato in zona mista, ai microfoni di TMW, dopo la bella vittoria di oggi contro la Fiorentina: “Non bisogna mai esaltare i singoli giocatori. Io sono venuto qua con la consapevolezza dei giocatori che aveva acquistato il presidente. Come io sto dando una mano a loro anche loro stanno dando una grande mano a me. Siamo solidi, giochiamo bene, ci divertiamo. I risultati positivi portano risultati positivi”.

Quali margini ha il Cagliari per migliorare? “Questo non possiamo saperlo. Stiamo facendo un percorso, partita dopo partita siamo più consapevoli, giochiamo un calcio migliore e dominiamo le partite. Siamo andati a vincere a Roma ma non abbiamo dominato, abbiamo pareggiato a Roma ma non abbiamo dominato, poi abbiamo dominato a Bergamo e oggi di nuovo. Sono passi in avanti che indicano un miglioramento importante. Penso che possiamo fare ancora meglio. L’importante è non soffrire troppo perché può essere la cosa che ci può andare contro”.