TMW - Cagliari, Nainggolan: "Testa al Milan per chiudere al meglio l'andata"

In zona mista, dopo la sconfitta contro la Juventus, in casa Cagliari ha fatto il punto della situazione Radja Nainggolan: "C'è rammarico per il risultato finale, nel primo tempo abbiamo giocato da squadra organizzata ma poi abbiamo sbagliato qualcosina e stiamo stati puniti, con certe squadre non si può sbagliare, ma dobbiamo portarci dietro quanto di positivo fatto per ricompattarci e ripartire. Le scorie del ko contro la Lazio? Viviamo di gara in gara, oggi ci è mancata un po' di personale, con squadre come la Juve diventa poi pesante recuperare: ma siamo già proiettati alla sfida contro il Milan, sarà una gara nella quale non dovremmo sbagliare nulla".

Prosegue poi: "Ho cercato di dare una mano in fase difensiva, ma ci sta alle volte di non essere sempre lucidi, ora dovremmo solo analizzare gli errori, perché sono gli episodi che fanno la differenza, e ripartire. A ogni modo, meglio quattro gol in una gara, che perdere poi 1-0 quattro partite. Scherzi a parte, lavoreremo per migliorare gli errori e risalire di nuovo sul carro dei punti".

Conclude: "Usciremo da questo momento, serve solo una gara giusta. E non parlatemi della mia permanenza legata all'Europa, qua sto bene e mi concentro su quello che dobbiamo fare: chiudiamo l'andata al massimo, vediamo poi il ritorno cosa dirà".