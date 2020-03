tmw Cagliari-Nandez, Lippi: “A breve si risolverà tutto”

“Il caso Nandez a a Cagliari? Quando si parla di giocatori importanti con società importanti le trattative sono sempre complesse”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Davide Lippi, intermediario della trattativa che ha portato Nahitan Nandez al Cagliari, nel corso dell’intervista per la rubrica “A tu per tu”. “I problemi comunque - sottolinea Lippi - sono in via di risoluzione, Nandez si è inserito bene ed è un giocatore importante. A breve - conclude - sarà tutto risolto”.