tmw Cagliari, nome nuovo per la difesa: piace il giovane terzino Troupée dell'Utrecht

Nome nuovo per il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Piace, per la difesa, il giovane Giovanni Troupée, olandese in forza all'Utrecht. Classe 1998, terzino destro, il giocatore è uno dei nomi più seguiti dal club e potrebbe approdare in Sardegna in vista della prossima stagione. Il suo contratto con l'Utrecht - ad oggi - scade nel 2021.