tmw Cagliari, occhi sul talento lettone Krollis. Lo seguono anche Venezia e SPAL

Occhi in Lettonia per gli scout del Cagliari che stanno seguendo con interesse la punta classe 2001 del Metta Raimonds Krollis. Il giovane attaccante mancino, ha recentemente esordito con la propria nazionale ed è seguito anche da diverse altre squadre europee. Anche in Italia ci sono altri club interessati, come Venezia e SPAL, club che lo seguono, come i sardi, per valutarne l'acquisto o a gennaio oppure per la prossima estate.