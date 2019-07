TMW - Cagliari, oggi si chiude per Vicario. Pomini al Venezia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Guglielmo Vicario e il Cagliari, affare in via di definizione. In giornata si chiuderà per il trasferimento del portiere in rossoblù. Una volta ultimata la cessione (senza contropartite) il Venezia si concentrerà su Alberto Pomini, che firmerà un biennale. Mentre Vicario, dopo la firma con il Cagliari, potrebbe andare al Perugia. Trattative ai dettagli, Vicario verso Cagliari e Pomini al Venezia. Ci siamo...