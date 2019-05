Moritz Bauer-Stoke City, siamo già ai titoli di coda. Dopo le sole 16 presenze ottenute in questa stagione dal laterale destro, come raccolto da TMW la strada della separazione sembra al momento la più probabile. Il giocatore classe '92 è stato oggetto di conversazione in casa Cagliari, Betis, Lille e Zenit, coi biancorossi inglesi pronti a lasciarlo andare anche in prestito per permettergli di tornare agli ottimi livelli di rendimento mostrati al Rubin Kazan e recuperare in prospettiva l'investimento della scorsa estate.