Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Potrebbe continuare al Cagliari l'esperienza di Marko Pajac: stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, le trattative con Empoli e Frosinone non hanno preso la svolta attesa e in questo momento l'ipotesi più probabile per il laterale sembra essere una permanenza in Sardegna, agli ordini di Maran.