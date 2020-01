Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Leonardo Pavoletti e Abel Kanyamuna, mezzala del Cagliari Primavera, presenziano all’International Job Meeting, in programma alla fiera di Cagliari. Queste le parole dell'attaccante: "Un piccolo calo lo abbiamo avuto, capita in ogni stagione, ci sono momenti di forma e di meno forma. Lo abbiamo avuto a fine anno purtroppo, ma sono sicuro, vedendo anche la squadra come si allena, che abbiamo ripreso la marcia giusta".

Il rientro è vicino: "Il ginocchio ora funziona: un mesetto, forse un mesetto e mezzo, poi dovrei essere con la squadra. Sono orgoglioso di poter rientrare, vedo la luce in fondo al tunnel".