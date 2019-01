TMW - Cagliari, Pellegrini: "Sono felicissimo, non vedo l'ora di cominciare"

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano

Prime parole da giocatore del Cagliari per Luca Pellegrini, che ha firmato poco fa con i sardi e lascerà la Roma per i prossimi sei mesi: “È tutto fatto,sono un giocatore del Cagliari e sono felicissimo, non vedo di cominciare. Sempre forza Cagliari”, ha detto ai microfoni del nostro inviato a Milano.