tmw Cagliari, per Nandez aumento di 200.000 euro a stagione ed esclusiva a Bentancur

Si è risolta con 200.000 euro all’anno in più la delicata vicenda Nahitan Nandez-Cagliari. Lunedi il giorno del deposito dei documenti che di fatto sanciscono il nuovo accordo. Nessuna variazione rispetto alla scadenza del contratto che rimarrà il 2024. Ma un riconoscimento economico sia per la stagione che sta per volgere al termine che eventualmente per le prossime portando l’ingaggio a circa 1,7 milioni. Anche se appare difficile ipotizzare la permanenza di Nandez nella stagione che verrà. Le parti hanno concordato una clausola di uscita a 36 milioni di euro con il riconoscimento del 5% della vendita al Boca Juniors e del 13% al Penarol. Inoltre è stata riconosciuta l’esclusiva a trattare il giocatore alla società Goal dell’agente Bentancur, operatore di mercato da anni vicino a Nahitan Nandez. Il Cagliari e Nandez ritrovano, per il momento, la serenità. Aspettando il prossimo calciomercato...