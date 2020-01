Gaston Pereiro è arrivato a Cagliari e adesso svolgerà le visite mediche prima di firmare il suo contratto con i sardi. Colpo a centrocampo dunque per i rossoblù che potranno contare anche sul giocatore in arrivo dal PSV Eindhoven. Nelle prossime ore arriverà poi l'annuncio ufficiale del club. Il calciatore ha poi rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Sono qui per continuare la tradizione degli uruguaiani a Cagliari, sono pronto per giocare”.