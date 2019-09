TMW - Cagliari, Pinna: "Impensabile per me partire titolare due mesi fa"

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Al termine dell'amichevole contro il Muravera (Serie D sarda) il terzino del Cagliari Simone Pinna fa il punto della situazione in casa rossoblù. Queste le parole raccolte dal nostro inviato al campo: "Ho rinnovato il mio contratto tre anni fa per andare in prestito perché ero a Olbia, mi fa piacere aver rinnovato il contratto col Cagliari."

Ti aspettavi di partire titolare in questo inizio di stagione?

“No, era impensabile per me partire titolare però mi hanno detto di andare in ritiro e di giocarmi le mie carte e io ho dato tutto me stesso in ogni allenamento e poi, vuoi la fortuna o quello che vogliamo, e sono riuscito a trovare l’esordio sia in coppa che in Serie A”.

Cos’hai provato quando il mister ti ha detto che partivi titolare?

“Sicuramente aspettavo questa conferma da tanto tempo e quando mi è stata data è stata una gioia incredibile. Quando mi hanno detto che sarei partito titolare non ho avvisato nessuno perché sarebbero venuti tutti allo stadio comunque e ho voluto fare una sorpresa anche se poi l’hanno saputo mezz’ora prima”.

Eri pronto a fare una nuova stagione in prestito?

“Non lo so, avrei affrontato qualsiasi cosa, sono stato fortunato e sono rimasto qua”.

Per crescere credi che dovrai lasciare Cagliari?

“Non lo so, per ora sono qui e qualsiasi occasione mi verrà data cercherò di sfruttarla nel migliore dei modi. Non mi pongo limiti, qualsiasi partita sarò chiamato a disputare lo farò al meglio”.

Come si vive questo esordio?

“Sicuramente era più importante fare risultato, poi la soddisfazione personale c’è ma viene dopo.”