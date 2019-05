Fonte: Claudia Marrone

© foto di Claudia Marrone

Roberto Biancu, centrocampista di proprietà del Cagliari in questa stagione in prestito all'Olbia, potrebbe non essere l'unico giocatore della formazione allenata da Michele Filippi ad approdare in Serie A con la casacca rossoblu .

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione anche Simone Pinna, terzino destro di proprietà del Cagliari, sarà aggregato alla compagine di Rolando Maran per la preparazione estiva. Per lui, come per Biancu, sono alte le possibilità di una permanenza in rossoblu, ma non è da escludere anche un'avventura ulteriore in prestito ma questa volta in Serie B