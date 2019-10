TMW - Cagliari, Pisacane: "Torniamo da Torino con due punti persi"

Fonte: Dall'inviato, Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha analizzato in zona mista il pareggio di oggi contro il Torino. Questo quanto raccolto da TMW: "Torniamo a casa consapevoli di aver fatto una grande prestazione, ma con due punti persi. Avremmo dovuto concretizzare le tante occasioni da rete che abbiamo costruito. Ora ricarichiamo le pile, perché mercoledì col Bologna ci aspetta un'altra battaglia. Oggi ho visto il Cagliari di tante altre partite in quest'avvio di stagione, possiamo essere un Cagliari sempre più bello".

Quinto posto in classifica?

"Abbiamo fatto una campagna acquisti coi fiocchi, qui c'è il giusto mix tra nuovi e vecchi, abbiamo tutte le caratteristiche per restarci. Le partite però vanno vinte con le prestazioni e non coi singoli nomi. Da questo punto di vista non stiamo certo peccando".

Miglior difesa del campionato insieme alla Juve e al Verona?

"Fa piacere, significa che stiamo lavorando bene tutti insieme da squadra. Bisogna però mantenere sempre alta l'attenzione, le insidie sono dietro l'angolo".