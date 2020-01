Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rischia di saltare l'affare tra Juventus e Cagliari per il passaggio di Marko Pjaca in Sardegna. Dopo lo slittamento delle visite mediche del giocatore, inizialmente previste per le scorse ore, adesso la fumata nera sembra sempre più probabile. Manca l'intesa tra i club, con l'affare che può saltare definitivamente.