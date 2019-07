TMW - Cagliari, presi i giovani Catania e Gabor

© foto di Insidefoto/Image Sport

Due rinforzi per il futuro in casa Cagliari. Presi l’attaccante Gioacchino Catania (ex Palermo) e Ovidiu Gabor (ex Inter), entrambi 2004. Non solo rinforzi per il presente da Rog a Nandez ma anche per il futuro. Catania e Gabor cedono rossoblu...