TMW - Cagliari, pressing per Defrel-Olsen. La Samp attende il sì del francese

Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di oggi il Cagliari proverà a chiudere il doppio colpo dalla Roma che prevede l'arrivo di Gregoire Defrel e Robin Olsen. Previsti in giornata nuovi contatti tra le parti con i giallorossi sembrano essersi convinti a dire sì ai sardi anche grazie all'inserimento nell'affare del portiere svedese.

L'attesa della Sampdoria - D'altro canto i blucerchiati hanno già l'accordo con l'attaccante francese, e come dichiarato da Ferrero ieri, oggi si attende di ricevere il via libera per il giocatore richiesto da Di Francesco.