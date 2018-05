TMW - Cagliari, pressing per Ventura. Sarebbe un ritorno

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Cagliari sta provando già a lavorare per la prossima stagione. La certezza è che Diego Lopez non rimarrà sulla panchina degli isolani, comunque vada, ma per il futuro c'è già l'idea Giampiero Ventura, pronto a tornare in sella in un club dopo i due anni alla guida della Nazionale. Molto dipenderebbe anche dal finale di campionato, perché una permanenza in A darebbe molte più chance di arrivare all'ex commissario tecnico. Sarebbe un ritorno, avendo già allenato il Cagliari dal 1997 al 1999.