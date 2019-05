TMW - Cagliari, prossima settimana il rinnovo di Pisacane fino al 2021

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Deiola, il Cagliari stringe per un altro importante rinnovo in vista della prossima stagione. Il club sardo è intenzionato a prolungare il suo rapporto con uno dei pilastri della squadra sarda: si tratta del difensore classe 86 Fabio Pisacane, attualmente legato al club di patron Giulini da un contratto valido fino a giugno 2021.

L'intenzione del club sardo è quella di prolungare l'intesa fino al 2021 e la prossima settimana sarà quella decisiva per arrivare alla fumata bianca.