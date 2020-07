tmw Cagliari-Rafael, addio a fine stagione. Roma vigile, le ultime

Rafael e il Cagliari, a fine stagione sarà addio. Nessuna intesa per il rinnovo del contratto in scadenza il 31 agosto. Rafael quindi sarà libero di accasarsi da un’altra parte. E la Roma, come avevamo già raccontato nei mesi scorsi, resta vigile. C’è l’ipotesi di affidargli il ruolo di terzo portiere, perché Fuzato nella prossima stagione andrà a giocare per acquisire continuità. E anche il Cagliari, con l’addio probabile di Rafael, andrà alla ricerca di un altro portiere...