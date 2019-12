Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Sandro Giordano

L’attaccante del Cagliari Daniele Ragatzu ha commentato così il match pareggiato per 2-2 contro il Sassuolo: “Il mio piccolo sogno si è avverato, dopo tanti anni ho ritrovato il gol in campionato. Mi godo il momento, ma non voglio fermarmi, voglio pensare già all’allenamento di martedì e rimettermi in sesto per la prossima partita. La gioia è indescrivibile, aspettavo da anni questo momento ed è sempre bello. Sul gol è stato bravo Joao, io davanti al portiere ho tirato subito”.