Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto da TMW, il Cagliari in queste ore è tornato ad allacciare contatti per riportare in Italia Eder. L'italo-brasiliano, ora al Jiangsu Suning, era già stato un obiettivo di Giulini e Carli e ora, dopo il rallentamento per Defrel che potrebbe andare alla Sampdoria, è tornato in corsa per l'approdo alla corte di Maran.