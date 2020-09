tmw Cagliari, rimandata per maltempo la presentazione del nuovo acquisto Godin

Domani non si terrà la presentazione di Diego Godin come nuovo calciatore del Cagliari, al contrario di quanto inizialmente comunicato. Nella giornata di domani, infatti, è previsto maltempo nel capoluogo sardo. La conferenza stampa di presentazione del difensore ex Inter si terrà in settimana, con data e orari che verranno comunicati prossimamente.