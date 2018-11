© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Futuro da scrivere per il portiere del Cagliari, Rafael. Sabato previsto un incontro con l’entourage. Sul tavolo il futuro del calciatore, che è in scadenza piace alla Cremonese e potrebbe essere un’idea concreta. Situazione in evoluzione, Rafael aspetta di conoscere il suo futuro...