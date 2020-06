tmw Cagliari, sabato si riparte contro l'Hellas ma senza Nainggolan

vedi letture

Un'attesa durata oltre 110 giorni da quel 1° marzo in cui il Cagliari di Rolando Maran venne sconfitto 3-4 dalla Roma di Paulo Fonseca, un risultato che decise il futuro del tecnico trentino, con Giulini che scelse Zenga al suo posto. E proprio l'Uomo Ragno è l'osservato speciale del match di sabato sera al Bentegodi di Verona contro l'Hellas di Juric, che segnerà il ritorno in campo dei rossoblù per il recupero della 25^ giornata.

Le assenze - Walter Zenga dovrà fare a meno di Radja Nainggolan e Christian Oliva, entrambi alle prese con un infortunio: il belga in prestito dall'Inter ha una distrazione al soleo del polpaccio destro, mentre l'uruguagio è alle prese con una distorsione alla caviglia. I due si aggiungono ai lungodegenti Pavoletti e Faragò, ma contro i veronesi mancherà anche Joao Pedro, appiedato dal giudice sportivo per un turno.

Gli impegni di giugno - Il Cagliari sarà una delle squadre in campo per tre giornate, con due trasferte consecutive: si comincia sabato 20 a Verona (21.45), poi martedì i rossoblù faranno visita alla Spal (19.30), per chiudere il trittico di impegni alla Sardegna Arena contro il Torino, sabato 27 alle 19.30.

La probabile formazione per Verona - Le assenze a centrocampo potrebbero convincere Zenga a modificare i piani tattici, che prevedevano il ritorno al 3-5-2 con la difesa formata da Cacciatore, Ceppitelli e Pisacane, Nandez e Pellegrini a fungere da quinti, con il trio Ionita-Cigarini-Rog al centro, dietro la coppia d'attacco formata da Simeone e Pereiro. Altra possibilità è rappresentata dalla conferma del solito 4-3-2-1, con Cacciatore e Pellegrini come terzini, Pisacane e Ceppitelli in difesa; Nandez, Cigarini e Rog al centro, Pereiro e Ionita alle spalle di Simeone.