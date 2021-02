tmw Cagliari, saltata la cessione di Carboni: il giocatore ha preferito restare in Sardegna

Niente passaggio al Brescia per il difensore del Cagliari Andrea Carboni. Il giocatore, che sembrava inizialmente indirizzato verso il club di Cellino, ha preferito declinare la proposta delle Rondinelle ed è voluto restare in Sardegna per crescere sotto la guida di Di Francesco in Serie A.